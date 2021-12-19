Новая холодная война между США и РФ – одна из причин обострений на Донбассе

11:30 03 Апрель Киев, Украина

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, наблюдаемая в последнее время эскалация военной напряженности со стороны России по отношению к Украине вызвана тремя факторами: началом новой холодной войны между США и Россией, учениями НАТО, а также желанием Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате. Об этом в пятницу, 2 апреля, Арестович сказал изданию Сегодня.

По его словам, одной из причин стягивания российских войск к границам Украины являются учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых запланирована на май.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму - по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ - россияне двигают своих коней", - сказал Арестович.

Также он считает, что после заявления президента США Джо Байдена о Путине-убийце между США и РФ началась новая холодная война.

По мнению Арестовича, мир сейчас разделился на авторитарный блок (Китай, РФ, Иран) и демократический блок (США и Запад). Украина и Беларусь, по его мнению, находятся посредине.

"То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать "серую зону", на которой идет игра, а другие - чтобы мы стали частью мировой демократии", - сказал спикер.

Также, он не исключил, что эскалация может быть связана с тем, что Путин хочет добиться уступок в рамках нормандского формата, в частности прямых переговоров между Украиной и террористическими организациями ДНР и ЛНР.

"Чем это может кончиться? Может ничем не кончиться, может остаться демонстрацией военных сил. А может закончиться обострением на фронте. В большую войну я не очень верю", - сказал Арестович.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что у Российской Федерации нет рациональных причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну.