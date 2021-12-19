Новая холодная война между США и РФ – одна из причин обострений на Донбассе

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, наблюдаемая в последнее время эскалация военной напряженности со стороны России по отношению к Украине вызвана тремя факторами: началом новой холодной войны между США и Россией, учениями НАТО, а также желанием Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате. Об этом в пятницу, 2 апреля, Арестович сказал изданию Сегодня.
По его словам, одной из причин стягивания российских войск к границам Украины являются учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых запланирована на май.
Также он считает, что после заявления президента США Джо Байдена о Путине-убийце между США и РФ началась новая холодная война.
По мнению Арестовича, мир сейчас разделился на авторитарный блок (Китай, РФ, Иран) и демократический блок (США и Запад). Украина и Беларусь, по его мнению, находятся посредине.
Также, он не исключил, что эскалация может быть связана с тем, что Путин хочет добиться уступок в рамках нормандского формата, в частности прямых переговоров между Украиной и террористическими организациями ДНР и ЛНР.
Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что у Российской Федерации нет рациональных причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну.
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