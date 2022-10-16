Новая фаза войны и решающие ближайшие недели - СМИ

09:44 16 октября Киев, Украина

Эксперты утверждают, что война в Украине, которая в течение нескольких месяцев казалась медленной и мучительной, вновь разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует на пути к непредсказуемой новой фазе. Об этом пишет американское издание CNN, ссылаясь на мнение старшего научного сотрудника программы Chatham House по россии и Евразии Кейра Джайлза.

По его словам, переломный моментом войны стал взрыв на Крымском мосту, который "ударил по психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс". Эксперт ожидает, что зимой из-за морозов наземные бои замедлятся, поэтому следующие недели войны будут иметь решающее значение.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-либо, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало гораздо более правдоподобным. Реакция россии, вероятно, будет еще более обостряться", - сказал Джайлз.

В свою очередь старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури отметил, что оккупационные войска рф "играют до свистка". То есть, вражеская армия пытается "избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы". По его словам, если до Рождества линия фронта не потерпит значительных изменений, то это будет огромный успех для войск путина.

Напомним, ранее командующий Сухопутными силами США в Европе в 2014-2018 годах генерал в отставке Бен Ходжес завил, что зимой плохо оснащенным и плохо подготовленным россиянам будет значительно сложнее, чем ВСУ.