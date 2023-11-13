Норвежское правительство выделит средства на помощь Украине

Норвежское правительство выделило 1 млрд крон (84 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины через норвежские организации, как сообщается на официальном сайте правительства страны в понедельник, 13 ноября.
Средства будут направлены через многолетнюю программу Nansen, предназначенную для поддержки Украины. Эти деньги будут использованы для гуманитарной помощи украинцам при содействии норвежского Красного Креста, Совета по делам беженцев, проекта NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway и Save the Children.
Финансирование будет использовано, в том числе, для предоставления поддержки тем, кто потерял жилье, включая приют, продовольствие, водоснабжение и санитарные условия. Также планируется направить средства на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, а также на защиту гражданского населения. Важным аспектом помощи будет также активизация усилий по разминированию.
С начала полномасштабной войны в Украине Норвегия выделила более 4,5 млрд крон (почти 380 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах.
Средства будут направлены через многолетнюю программу Nansen, предназначенную для поддержки Украины. Эти деньги будут использованы для гуманитарной помощи украинцам при содействии норвежского Красного Креста, Совета по делам беженцев, проекта NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway и Save the Children.
Финансирование будет использовано, в том числе, для предоставления поддержки тем, кто потерял жилье, включая приют, продовольствие, водоснабжение и санитарные условия. Также планируется направить средства на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, а также на защиту гражданского населения. Важным аспектом помощи будет также активизация усилий по разминированию.
С начала полномасштабной войны в Украине Норвегия выделила более 4,5 млрд крон (почти 380 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах.
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