Норвегия закрывает границы и порты для российских грузовых автомобилей и судов

Следуя пакету санкций Европейского союза в отношении России, Норвегия вводит запрет на въезд для грузовых автомобилей рф через
единственнй автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг и закрывает допуск российских судов к причалам.
В заявлении, сделанном в пятницу, Анникен Хюитфельд, министр иностранных дел Норвегии, сказала: «Мы знаем, что санкции эффективнее, когда несколько стран согласны с ними», и «этим мы выполняем пакет санкций ЕС».
единственнй автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг и закрывает допуск российских судов к причалам.
В заявлении, сделанном в пятницу, Анникен Хюитфельд, министр иностранных дел Норвегии, сказала: «Мы знаем, что санкции эффективнее, когда несколько стран согласны с ними», и «этим мы выполняем пакет санкций ЕС».
В пресс-релизе норвежского правительства сообщается, что с 7 мая «будет введен запрет на заход в порт судов под российским флагом», включая коммерческие суда, яхты, некоторые прогулочные суда и суда для отдыха.
В связи со специальным соглашением между Норвегией и россией об управлении и сохранении рыбных запасов в Баренцевом море, запрет не будет распространяться на рыболовецкие суда, поисково-спасательные или научно-исследовательские суда, говорится в пресс-релизе.
В связи со специальным соглашением между Норвегией и россией об управлении и сохранении рыбных запасов в Баренцевом море, запрет не будет распространяться на рыболовецкие суда, поисково-спасательные или научно-исследовательские суда, говорится в пресс-релизе.
Норвегия является частью Европейской экономической зоны, что дает стране доступ к внутреннему рынку Европейского союза, но страна не обязана принимать внешнюю политику ЕС или правила по вопросам правосудия и внутренних дел.
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