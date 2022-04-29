Норвегия закрывает границы и порты для российских грузовых автомобилей и судов

20:29 29 апреля Киев, Украина



единственнй автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг и закрывает допуск российских судов к причалам.



В заявлении, сделанном в пятницу, Анникен Хюитфельд, министр иностранных дел Норвегии, сказала: «Мы знаем, что Следуя пакету санкций Европейского союза в отношении России, Норвегия вводит запрет на въезд для грузовых автомобилей рф черезединственнй автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг и закрывает допуск российских судов к причалам.В заявлении, сделанном в пятницу, Анникен Хюитфельд, министр иностранных дел Норвегии, сказала: «Мы знаем, что санкции эффективнее, когда несколько стран согласны с ними», и «этим мы выполняем пакет санкций ЕС».

«Санкции являются нашим самым важным средством давления на российский режим <…> крайне важно, чтобы мы вместе с ЕС и другими странами продолжали ослаблять способность россии финансировать войну в Украине», — сказала она.

В пресс-релизе норвежского правительства сообщается, что с 7 мая «будет введен запрет на заход в порт судов под российским флагом», включая коммерческие суда, яхты, некоторые прогулочные суда и суда для отдыха.



В связи со специальным соглашением между Норвегией и россией об управлении и сохранении рыбных запасов в Баренцевом море, запрет не будет распространяться на рыболовецкие суда, поисково-спасательные или научно-исследовательские суда, говорится в пресс-релизе.

«Запрет на грузовые автомобильные перевозки будет распространяться на транспортные компании, созданные в россии, и вступает в силу немедленно», — добавляется в пресс-релизе.

Норвегия является частью Европейской экономической зоны, что дает стране доступ к внутреннему рынку Европейского союза, но страна не обязана принимать внешнюю политику ЕС или правила по вопросам правосудия и внутренних дел.