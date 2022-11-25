Норвегия выделит средства на обучение ВСУ в Европе

"Норвегия оказала Украине значительную поддержку и продолжит снабжать ее военным оборудованием. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы россия не выиграла войну с Украиной. Украинские силы ведут важную битву за демократию и справедливость", –заявил глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.