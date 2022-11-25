Норвегия выделит средства на обучение ВСУ в Европе

16:12 25 ноября Киев, Украина

Правительство Норвегии выделит 150 млн норвежских крон (около $15 млн) на обучение украинских бойцов в Европе. Об этом сообщило Минобороны страны в пятницу, 25 ноября.

Таким образом официальный Осло поддержит учебную миссию Евросоюза по подготовке солдат Вооруженных сил Украины, в рамках которой планируется обучить около 15 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Норвегия частично профинансирует предложенную Эстонией инициативу по передаче Киеву полевых госпиталей, предоставив на ее реализацию 45 млн крон (примерно $4,5 млн). Королевство также поставит Украине пять санитарных автобусов стоимостью 30 млн крон ($3 млн).
 
"Норвегия оказала Украине значительную поддержку и продолжит снабжать ее военным оборудованием. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы россия не выиграла войну с Украиной. Украинские силы ведут важную битву за демократию и справедливость", –заявил глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.