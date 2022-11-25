Норвегия выделит средства на обучение ВСУ в Европе

Правительство Норвегии выделит 150 млн норвежских крон (около $15 млн) на обучение украинских бойцов в Европе. Об этом сообщило Минобороны страны в пятницу, 25 ноября.
Таким образом официальный Осло поддержит учебную миссию Евросоюза по подготовке солдат Вооруженных сил Украины, в рамках которой планируется обучить около 15 тыс. военнослужащих.
Кроме того, Норвегия частично профинансирует предложенную Эстонией инициативу по передаче Киеву полевых госпиталей, предоставив на ее реализацию 45 млн крон (примерно $4,5 млн). Королевство также поставит Украине пять санитарных автобусов стоимостью 30 млн крон ($3 млн).
Таким образом официальный Осло поддержит учебную миссию Евросоюза по подготовке солдат Вооруженных сил Украины, в рамках которой планируется обучить около 15 тыс. военнослужащих.
Кроме того, Норвегия частично профинансирует предложенную Эстонией инициативу по передаче Киеву полевых госпиталей, предоставив на ее реализацию 45 млн крон (примерно $4,5 млн). Королевство также поставит Украине пять санитарных автобусов стоимостью 30 млн крон ($3 млн).
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