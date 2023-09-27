Норвегия выделяет $92 млн на гуманитарную помощь Украине

12:01 27 сентября Киев, Украина

Норвегия выделяет 1 млрд. норвежских крон ($92 млн.) для обеспечения украинцев доступом к неотложной помощи и средствам защиты.



Об этом объявлено на официальном веб-сайте правительства Норвегии.



В заявлении министра иностранных дел Анникен Хуитфельдт подчеркивается, что гражданское население Украины переживает страдания из-за жестокой войны россии. Она отмечает героизм украинского народа, сопротивляющегося ежедневным нападениям на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Дополнительная помощь необходима, особенно в свете наступления еще одной зимы.



Министр выступила с этим заявлением на открытии третьего совещания старших чиновников по гуманитарным вопросам, посвященного Украине. Мероприятие организовано совместно Норвегией и Европейским Союзом и сосредотачивается на сложной гуманитарной ситуации, вызванной войной в Украине, а также оперативной гуманитарной помощи.



Среди участников встречи числятся представители украинской власти, ООН, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, гуманитарных организаций и стран-доноров.



Согласно оценкам ООН, более 17 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, включая около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц и более 6,2 миллионов человек, покинувших страну в поисках убежища из-за российской агрессии.



Гуманитарное финансирование осуществляется через ООН, включая Украинский гуманитарный фонд и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.