Норвегия выделяет 1,5 млрд норвежских крон на энергетическую безопасность в Украине

Норвегия подтвердила выделение суммы в размере 1,5 млрд норвежских крон (примерно 130 млн евро) в поддержку программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по укреплению энергетической безопасности в Украине, сообщает пресс-служба ЕБРР.
Решение было объявлено в рамках ежегодного собрания ЕБРР и бизнес-форума, которые проходят в Узбекистане.
Эта сумма является продолжением предыдущего гранта в размере двух млрд норвежских крон (примерно 195 млн евро), предоставленного Норвегией в ноябре 2022 года.
Главная цель финансирования - обеспечение закупки критически важного газа для отопления и электричества домашних хозяйств и предприятий, осуществляемых компанией Нафтогаз.
Норвегия присоединяется к списку доноров, которые откликнулись на потребности Украины в финансовой и технической поддержке через ЕБРР.
Всего уже выделено около 1,5 млрд евро на поддержку украинской экономики.
Решение было объявлено в рамках ежегодного собрания ЕБРР и бизнес-форума, которые проходят в Узбекистане.
Эта сумма является продолжением предыдущего гранта в размере двух млрд норвежских крон (примерно 195 млн евро), предоставленного Норвегией в ноябре 2022 года.
Главная цель финансирования - обеспечение закупки критически важного газа для отопления и электричества домашних хозяйств и предприятий, осуществляемых компанией Нафтогаз.
Норвегия присоединяется к списку доноров, которые откликнулись на потребности Украины в финансовой и технической поддержке через ЕБРР.
Всего уже выделено около 1,5 млрд евро на поддержку украинской экономики.
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