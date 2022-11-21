Норвегия выделит Украине 2 млрд норвежских крон на закупку природного газа

15:10 21 ноября Киев, Украина

Норвегия предоставит 2 млрд норвежских крон (более $195 млн) Украине на закупку природного газа. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии в понедельник 21 ноября.



Указано, что министр финансов королевства Трюгве Слагсволль Ведум подписал соответствующее соглашение с представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), через который направляется финансовая помощь Украине для закупки газа.

"Украина специально обратилась к Норвегии за поддержкой в закупке газа этой зимой. Время имеет решающее значение, и мы очень рады тому, что ЕБРР будет нашим партнером в осуществлении закупок. Важно направлять поддержку через авторитетную международную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", – заявил министр.

Указано, что формальным получателем газа в Украине будет НАК Нафтогаз. Но на практике платежи будут производиться напрямую европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение, и будут выставлять счета за поставленный ими объем газа.