Норвегия выделит $44 млн на закупку оружия для Украины

21:03 26 апреля Киев, Украина

Норвегия выделит 400 миллионов крон (43,7 миллионов долларов) на британскую инициативу по закупке оружия для Украины.



Об этом заявил во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Aftenposten.

"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Британией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", - сказал Стере.