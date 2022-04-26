Норвегия выделит $44 млн на закупку оружия для Украины

Норвегия выделит 400 миллионов крон (43,7 миллионов долларов) на британскую инициативу по закупке оружия для Украины.
Об этом заявил во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Aftenposten.
Об этом заявил во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Aftenposten.
Эта финансовая поддержка, пояснил он, позволит Норвегии поддержать Украину техникой, которой сами норвежские вооруженные силы не имеют или не имеют возможности передать ее без ослабления норвежской обороноспособности.
Он также заявил парламенту, что Норвегия также может осуществить дополнительные прямые поставки оружия в Украину вдобавок к тому, что она уже провела.
Из соображений безопасности поставки не обсуждаются публично, пока оружие не будет на месте, так что Стере ничего не сказал о том, какое оружие Норвегия может поставлять в будущем.
Он также заявил парламенту, что Норвегия также может осуществить дополнительные прямые поставки оружия в Украину вдобавок к тому, что она уже провела.
Из соображений безопасности поставки не обсуждаются публично, пока оружие не будет на месте, так что Стере ничего не сказал о том, какое оружие Норвегия может поставлять в будущем.
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