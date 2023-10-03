Норвегия ввела новые санкции против россии

09:59 03 октября Киев, Украина





Об этом сообщили в МИДе Норвегии. Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Европейского Союза против россии, введенному в июне.Об этом сообщили в МИДе Норвегии.

"Норвегия вместе с Европой реагирует на нападение россии на Украину, что является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.

В ведомстве заявили, что страна согласилась с санкциями Европейского Союза против россии, внося некоторые национальные поправки. В частности, эти меры предусматривают ограничения на транзит через россию товаров и технологий, которые "могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала рф".



Кроме того, расширен запрет на продажу ценных бумаг, в частности, ценные бумаги в любой валюте.



Норвегия расширила список юридических лиц, имеющих связь с русским оборонным сектором, на которых распространяется запрет на экспорт. В новом пакете ограничений теперь включен импорт российской нефти, поставляемый по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Внесены изменения в список продукции из железа и стали, а также пересмотрен список предметов роскоши, импорт которых ограничен.



Однако в Осло решили не ограничивать доступ к портам для судов, участвующих в перевалке нефти и подозреваемых в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценовых ограничений.