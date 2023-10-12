Норвегия, Швеция и Дания объединились для поддержки Украины: закупка боеприпасов

Норвегия совместно с Швецией и Данией закупит артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщило Министерство обороны Норвегии.
По словам министра обороны Норвегии, Бьорна Арильда Грама, данная инициатива представляет собой важный шаг по двум ключевым аспектам: в первую очередь, это выражение поддержки оборонным усилиям Украины, а во-вторых, она демонстрирует успешное сотрудничество скандинавских стран в сфере материально-технического обеспечения и промышленности.
Грам отметил, что были рассмотрены различные варианты для продолжения поставок боеприпасов в Украину, и было принято решение о применении рамочного соглашения, заключенного Организацией оборонной логистики (FLO) с компанией Nammo.
Согласно этой инициативе, три скандинавские страны внесут совокупное финансирование около 600 миллионов норвежских крон, и Украина получит артиллерийские боеприпасы в 2024 году. Важно отметить, что производство боеприпасов Nammo в Украине не повлияет на текущие поставки в Норвегию.
По словам министра обороны Норвегии, Бьорна Арильда Грама, данная инициатива представляет собой важный шаг по двум ключевым аспектам: в первую очередь, это выражение поддержки оборонным усилиям Украины, а во-вторых, она демонстрирует успешное сотрудничество скандинавских стран в сфере материально-технического обеспечения и промышленности.
Грам отметил, что были рассмотрены различные варианты для продолжения поставок боеприпасов в Украину, и было принято решение о применении рамочного соглашения, заключенного Организацией оборонной логистики (FLO) с компанией Nammo.
Согласно этой инициативе, три скандинавские страны внесут совокупное финансирование около 600 миллионов норвежских крон, и Украина получит артиллерийские боеприпасы в 2024 году. Важно отметить, что производство боеприпасов Nammo в Украине не повлияет на текущие поставки в Норвегию.
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