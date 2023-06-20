Норвегия расширяет свою поддержку программ по ядерной безопасности в Украине

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о намерении выделить сумму в размере 250 миллионов норвежских крон (более 23 миллионов долларов) на поддержку ядерной безопасности в Украине.
В соответствии с официальным сообщением, Норвегия расширяет свою поддержку программам по ядерной безопасности в Украине в течение 2023 года, выделяя дополнительные средства в размере 250 миллионов крон.
Из этой суммы 100 миллионов крон будут направлены на поддержку работы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине.
Оставшиеся 150 миллионов крон будут выделены для финансирования сотрудничества между Норвегией и Украиной в сфере ядерной безопасности. Основной акцент будет сделан на снижение риска возникновения аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных материалов, а также на предотвращение возможности попадания таких материалов в неправомочные руки.
Это решение подтверждает обязательства Норвегии в поддержке безопасности и стабильности в ядерной сфере, а также подчеркивает важность укрепления ядерной безопасности в Украине.
В соответствии с официальным сообщением, Норвегия расширяет свою поддержку программам по ядерной безопасности в Украине в течение 2023 года, выделяя дополнительные средства в размере 250 миллионов крон.
Из этой суммы 100 миллионов крон будут направлены на поддержку работы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине.
Оставшиеся 150 миллионов крон будут выделены для финансирования сотрудничества между Норвегией и Украиной в сфере ядерной безопасности. Основной акцент будет сделан на снижение риска возникновения аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных материалов, а также на предотвращение возможности попадания таких материалов в неправомочные руки.
Это решение подтверждает обязательства Норвегии в поддержке безопасности и стабильности в ядерной сфере, а также подчеркивает важность укрепления ядерной безопасности в Украине.
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