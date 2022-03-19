Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России. Это самый масштабный пакет ограничений, когда-либо принятых в стране

Правительство Норвегии присоединилось к ряду санкций, которые Евросоюз ввел против России из-за войны в Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
Норвежские санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы экономики России, а также сотни россиян и организаций.
Согласно сообщению, ограничения соответствует мерам, введенным ЕС до 9 марта включительно, за исключением ограничений в отношении Russia Today и Sputnik.
Комментируя объявленные меры, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это «самый масштабный пакет санкций, который когда-либо вводила Норвегия».
Напомним, США, ЕС и их союзники ввели несколько раундов санкций из-за российского вторжения в Украину. В ответ РФ ввела персональные ограничения в отношении президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Норвежские санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы экономики России, а также сотни россиян и организаций.
Согласно сообщению, ограничения соответствует мерам, введенным ЕС до 9 марта включительно, за исключением ограничений в отношении Russia Today и Sputnik.
Комментируя объявленные меры, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это «самый масштабный пакет санкций, который когда-либо вводила Норвегия».
Напомним, США, ЕС и их союзники ввели несколько раундов санкций из-за российского вторжения в Украину. В ответ РФ ввела персональные ограничения в отношении президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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