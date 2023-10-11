Норвегия предоставит Украине €17,4 млн на разминирование, Финляндия - €95 млн на оборону

Правительство Норвегии приняло выделить Украине 200 млн норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование территории, а Финляндия предоставит 19-й оборонный пакет помощи на 95 млн евро.
Об этом сообщили правительство Норвегии и министерство обороны Финляндии.
Деньги от Норвегии на разминирование Украины
На сайте норвежского правительства говорится, что государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон 11 октября примет участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине в Загребе. Конференция объединит крупнейших доноров, предоставляющих деньги на разминирование в Украине.
Именно на этой конференции Норвегия объявит о выделении 200 миллионов норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование.
Правительство Норвегии напомнило, что на сегодняшний день Украина — наиболее заминированная страна мира. Норвегия выделит поддержку, более чем вдвое превышающую предыдущую помощь на разминирование Украины.
Деньги от Норвегии на разминирование Украины
На сайте норвежского правительства говорится, что государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон 11 октября примет участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине в Загребе. Конференция объединит крупнейших доноров, предоставляющих деньги на разминирование в Украине.
Именно на этой конференции Норвегия объявит о выделении 200 миллионов норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование.
Правительство Норвегии напомнило, что на сегодняшний день Украина — наиболее заминированная страна мира. Норвегия выделит поддержку, более чем вдвое превышающую предыдущую помощь на разминирование Украины.
Пакет оборонной помощи от Финляндии
Финляндия предоставит Украине 19-й пакет оборонной помощи — примерно 95 млн евро. Президент страны принял это решение 11 октября, после предложения правительства.
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