Норвегия предоставит Украине €17,4 млн на разминирование, Финляндия - €95 млн на оборону

19:02 11 октября Киев, Украина

Правительство Норвегии приняло выделить Украине 200 млн норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование территории, а Финляндия предоставит 19-й оборонный пакет помощи на 95 млн евро.
 
Об этом сообщили правительство Норвегии и министерство обороны Финляндии.

Деньги от Норвегии на разминирование Украины
На сайте норвежского правительства говорится, что государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон 11 октября примет участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине в Загребе. Конференция объединит крупнейших доноров, предоставляющих деньги на разминирование в Украине.

Именно на этой конференции Норвегия объявит о выделении 200 миллионов норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование.

Правительство Норвегии напомнило, что на сегодняшний день Украина — наиболее заминированная страна мира. Норвегия выделит поддержку, более чем вдвое превышающую предыдущую помощь на разминирование Украины.
"Разминирование спасает жизнь и защищает гражданское население, особенно детей. (...) Предотвращение дальнейших жертв помогает усилить способность Украины противостоять агрессии россии", - заявила глава МИД страны Анникен Гуйтфельдт.
Пакет оборонной помощи от Финляндии
Финляндия предоставит Украине 19-й пакет оборонной помощи — примерно 95 млн евро. Президент страны принял это решение 11 октября, после предложения правительства.
"В Украине продолжается война, результат которой решит порядок безопасности Европы и Финляндии в будущем. Мы будем продолжать решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Общая стоимость пакетов военного оборудования, поставляемых Финляндией в Украину, сейчас составляет 1,4 млрд евро", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.