Норвегия предоставит Украине €17,4 млн на разминирование, Финляндия - €95 млн на оборону

19:02 11 октября Киев, Украина

Правительство Норвегии приняло выделить Украине 200 млн норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование территории, а Финляндия предоставит 19-й оборонный пакет помощи на 95 млн евро.

Об этом сообщили правительство Норвегии и министерство обороны Финляндии.



Деньги от Норвегии на разминирование Украины

На сайте норвежского правительства говорится, что государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон 11 октября примет участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине в Загребе. Конференция объединит крупнейших доноров, предоставляющих деньги на разминирование в Украине.



Именно на этой конференции Норвегия объявит о выделении 200 миллионов норвежских крон (около 17,4 млн евро) на разминирование.



Правительство Норвегии напомнило, что на сегодняшний день Украина — наиболее заминированная страна мира. Норвегия выделит поддержку, более чем вдвое превышающую предыдущую помощь на разминирование Украины.

"Разминирование спасает жизнь и защищает гражданское население, особенно детей. (...) Предотвращение дальнейших жертв помогает усилить способность Украины противостоять агрессии россии", - заявила глава МИД страны Анникен Гуйтфельдт.

Пакет оборонной помощи от Финляндии

Финляндия предоставит Украине 19-й пакет оборонной помощи — примерно 95 млн евро. Президент страны принял это решение 11 октября, после предложения правительства.