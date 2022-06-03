Норвегия поможет восстановить энергосектор Украины

18:00 03 июня Киев, Украина

Норвегия планирует принять участие в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова с заместителем главы миссии посольства Норвегии Александрой Вацко.



Стороны обсудили состояние и текущие потребности украинской энергетики в период войны, перспективы восстановления энергетической инфраструктуры и возможные пути этого.

"Норвежская сторона заинтересована внести свой вклад в восстановление украинского энергосектора путем включения в существующие международные инициативы поддержки Украины. В частности, в проекты аккумулирования международной донорской помощи, координируемые Секретариатом Энергетического сообщества. Эти проекты включают в себя как предоставление непосредственно оборудования, материалов, топлива для нужд украинских энергокомпаний, так и финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Еще одним проектом, к которому может присоединиться Норвегия, является реализация Меморандума между Минэнерго и Программой развития ООН по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, говорят в Минэнерго.