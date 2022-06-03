Норвегия поможет восстановить энергосектор Украины

Норвегия планирует принять участие в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом шла речь во время встречи заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова с заместителем главы миссии посольства Норвегии Александрой Вацко.
Стороны обсудили состояние и текущие потребности украинской энергетики в период войны, перспективы восстановления энергетической инфраструктуры и возможные пути этого.
Стороны обсудили состояние и текущие потребности украинской энергетики в период войны, перспективы восстановления энергетической инфраструктуры и возможные пути этого.
Еще одним проектом, к которому может присоединиться Норвегия, является реализация Меморандума между Минэнерго и Программой развития ООН по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, говорят в Минэнерго.
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