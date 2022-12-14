Норвегия поможет Украине в восстановлении разрушенных мостов

Норвегия передаст Украине десять мостов, с целью восстановить нормальное сообщение в регионах, где мосты разрушены в результате боевых действий.
Об этом сообщила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.
Общая стоимость мостов - 30 млн норвежских крон (около 3 млн долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД.
Об этом сообщила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.
Общая стоимость мостов - 30 млн норвежских крон (около 3 млн долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД.
Глава Министерства транспорта Йон Ивар Нюгард отметил, что предоставление этой помощи не повлияет на готовность самой Норвегии при необходимости восстановить мосты.
Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлерами, первый из них уже отправился в путь во вторник.
Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлерами, первый из них уже отправился в путь во вторник.
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