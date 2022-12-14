Норвегия поможет Украине в восстановлении разрушенных мостов

09:28 14 декабря Киев, Украина

Норвегия передаст Украине десять мостов, с целью восстановить нормальное сообщение в регионах, где мосты разрушены в результате боевых действий.



Об этом сообщила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.



Общая стоимость мостов - 30 млн норвежских крон (около 3 млн долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД.

"Война россии цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", - отметила министр.

Глава Министерства транспорта Йон Ивар Нюгард отметил, что предоставление этой помощи не повлияет на готовность самой Норвегии при необходимости восстановить мосты.



Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлерами, первый из них уже отправился в путь во вторник.