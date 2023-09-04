Норвегия передаст Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о решении правительства передать Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T.
Это важное сообщение поступило из офиса норвежского правительства.
Это важное сообщение поступило из офиса норвежского правительства.
Представители норвежского правительства подчеркивают, что противовоздушная оборона играет критическую роль в способности Украины обеспечивать защиту как мирного населения, так и важной инфраструктуры на передовой, а также военных подразделений, против воздушных атак со стороны россии.
Поддержка в области противовоздушной обороны остаётся наивысшим приоритетом для Украины с начала войны. Важная роль Запада и Норвегии в обеспечении средств противовоздушной обороны способствовала сдерживанию попыток россии установить контроль над воздушным пространством, что в итоге помогло избежать больших человеческих потерь и потерь среди военнослужащих.
Поддержка в области противовоздушной обороны остаётся наивысшим приоритетом для Украины с начала войны. Важная роль Запада и Норвегии в обеспечении средств противовоздушной обороны способствовала сдерживанию попыток россии установить контроль над воздушным пространством, что в итоге помогло избежать больших человеческих потерь и потерь среди военнослужащих.
Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые ранее решила передать Швеция.
Для Вооруженных Сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.
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