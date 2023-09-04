Норвегия передаст Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T

16:57 24 августа Киев, Украина





Это важное сообщение поступило из офиса норвежского правительства. Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о решении правительства передать Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T.Это важное сообщение поступило из офиса норвежского правительства.

Норвегия будет поддерживать Украину в её борьбе против россии столько, сколько будет необходимо. В данное время особенно актуальна необходимость в дополнительной военной и материальной помощи для Украины. Запасы ракет и боеприпасов для систем ПВО находятся в высоком спросе. В этом направлении Норвегия готова оказать всю возможную поддержку", - отмечается в официальном заявлении.

Представители норвежского правительства подчеркивают, что противовоздушная оборона играет критическую роль в способности Украины обеспечивать защиту как мирного населения, так и важной инфраструктуры на передовой, а также военных подразделений, против воздушных атак со стороны россии.



Поддержка в области противовоздушной обороны остаётся наивысшим приоритетом для Украины с начала войны. Важная роль Запада и Норвегии в обеспечении средств противовоздушной обороны способствовала сдерживанию попыток россии установить контроль над воздушным пространством, что в итоге помогло избежать больших человеческих потерь и потерь среди военнослужащих.

"В прошлом Украина получала значительную помощь от западных стран в сфере противовоздушной обороны, но потребность в ней остается огромной. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Это одно из крупнейших на сегодняшний день норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи", - сказал премьер-министр.



Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые ранее решила передать Швеция.



Для Вооруженных Сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.