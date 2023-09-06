Норвегия передаст Украине систему борьбы с дронами

14:34 18 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.



Стоимость контракта на поставку системы оценивается в 740 миллионов норвежских крон (более 71 млн долларов). Поставка системы борьбы с беспилотниками финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия. Норвегия поставит Украине систему борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS, производителем которой является компания Kongsberg Defence & Aerospace.Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.Стоимость контракта на поставку системы оценивается в 740 миллионов норвежских крон (более 71 млн долларов). Поставка системы борьбы с беспилотниками финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.

"Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру", - подчеркнул директор Kongsberg DA Эрик Ли.

Cortex Typhon C-UAS – это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники.