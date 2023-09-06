Норвегия передаст Украине систему борьбы с дронами

Норвегия поставит Украине систему борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS, производителем которой является компания Kongsberg Defence & Aerospace.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
Стоимость контракта на поставку системы оценивается в 740 миллионов норвежских крон (более 71 млн долларов). Поставка системы борьбы с беспилотниками финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
Стоимость контракта на поставку системы оценивается в 740 миллионов норвежских крон (более 71 млн долларов). Поставка системы борьбы с беспилотниками финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.
Cortex Typhon C-UAS – это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники.
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