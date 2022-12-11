Норвегия передала украинским пограничникам партию генераторов

17:25 08 декабря Киев, Украина

Правительство Норвегии отправили партию генераторов украинским пограничникам. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Свету на границе быть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генераторы помогут пограничникам эффективно выполнять свои задачи, несмотря на энергетический террор россии.