Норвегия передала украинским пограничникам партию генераторов
17:25 08 декабря Киев, Украина
Правительство Норвегии отправили партию генераторов украинским пограничникам. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Свету на границе быть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генераторы помогут пограничникам эффективно выполнять свои задачи, несмотря на энергетический террор россии.
"В частности, противодействовать незаконному перемещению материалов, которые могут нести радиационную, химическую, бактериологическую или ядерную угрозы", - говорится в сообщении.
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