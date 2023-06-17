Норвегия передала Украине 26 грузов гуманитарной помощи для энергетики

"Норвежская сторона предоставила Украине различное оборудование, которое является неотъемлемой частью восстановления энергетической инфраструктуры. В частности, это электрогенераторы, силовые трансформаторы, трансформаторы тока, специальная техника и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных и восстановительных работ", - отметили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.