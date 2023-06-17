Норвегия передала Украине 26 грузов гуманитарной помощи для энергетики

Заместитель министра энергетики Украины, Ярослав Демченков, в ходе встречи с представителями посольства Норвегии в Украине - Александрой Вацко, Эллен Сти и Дмитрием Панкратовым - подчеркнул, что Норвегия передала украинскому энергетическому сектору 26 грузов гуманитарной помощи общим весом более 240 тонн.
Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.
В ходе встречи Демченков подробно рассказал дипломатам о текущей ситуации в энергетике и о мерах, принимаемых для обеспечения стабильности энергосистемы после теракта на Каховской ГЭС, который был совершен россией.
Заместитель министра выразил благодарность Норвегии за поддержку украинского энергетического сектора и отметил получение уже 26 грузов гуманитарной помощи, включающей в себя электрогенераторы, силовые трансформаторы, трансформаторы тока, специальную технику и другие необходимые материалы для восстановительных работ. Общий вес переданной помощи составляет более 240 тонн.
Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.
В ходе встречи Демченков подробно рассказал дипломатам о текущей ситуации в энергетике и о мерах, принимаемых для обеспечения стабильности энергосистемы после теракта на Каховской ГЭС, который был совершен россией.
Заместитель министра выразил благодарность Норвегии за поддержку украинского энергетического сектора и отметил получение уже 26 грузов гуманитарной помощи, включающей в себя электрогенераторы, силовые трансформаторы, трансформаторы тока, специальную технику и другие необходимые материалы для восстановительных работ. Общий вес переданной помощи составляет более 240 тонн.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии