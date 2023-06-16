Норвегия передает Украине вооружение для поддержки безопасности

19:46 18 мая Киев, Украина

Норвегия передаст Украине восемь систем реактивного залпового огня большой дальности и три радара артиллерийского наведения под названием Arthur.

Об этом было объявлено министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грэмом во время его встречи с британским коллегой Беном Уоллесом.

По словам министра, Норвегия предоставит Украине три радара артиллерийского наведения и восемь современных систем реактивного залпового огня большой дальности.

Этот акт сотрудничества осуществляется при активной поддержке Великобритании.

"Необходимо обеспечить Украину необходимым вооружением, и мы не могли бы справиться с этой задачей без помощи Великобритании", - отметил Бьорн Арильд Грэм.

"Украинский народ продемонстрировал впечатляющую стойкость. Их борьба - это и наша борьба за свободу, демократию и безопасность", - подчеркнул Грэм.

Название модели системы реактивного залпового огня не указывается, но предполагается, что речь идет о M270. В прошлом году Норвегия изъяла из хранения три таких системы и передала их Великобритании, которая произвела их модернизацию и передала украинской армии.

M270 - это 227-мм система реактивного залпового огня на гусеничном шасси, производимая компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control.