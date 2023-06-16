Норвегия передает Украине вооружение для поддержки безопасности

Норвегия передаст Украине восемь систем реактивного залпового огня большой дальности и три радара артиллерийского наведения под названием Arthur.
Об этом было объявлено министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грэмом во время его встречи с британским коллегой Беном Уоллесом.
По словам министра, Норвегия предоставит Украине три радара артиллерийского наведения и восемь современных систем реактивного залпового огня большой дальности.
Этот акт сотрудничества осуществляется при активной поддержке Великобритании.
Название модели системы реактивного залпового огня не указывается, но предполагается, что речь идет о M270. В прошлом году Норвегия изъяла из хранения три таких системы и передала их Великобритании, которая произвела их модернизацию и передала украинской армии.
M270 - это 227-мм система реактивного залпового огня на гусеничном шасси, производимая компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control.
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