Норвегия отправит Украине 50 гусеничных грузовиков NM199

Норвегия предоставит Украине приблизительно 50 гусеничных грузовиков NM199 в рамках военной помощи. Эту информацию 19 сентября сообщило норвежское правительство.
NM199 - это гусеничная техника, способная передвигаться по местности, которая непригодна для колесной техники.
NM199 - это гусеничная техника, способная передвигаться по местности, которая непригодна для колесной техники.
В норвежском правительстве отмечают, что грузовики NM199 будут важным дополнением к колесной технике. Они смогут эффективно перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских вооруженных сил в полевых условиях.
Эти грузовики находились в армии Норвегии и прошли техническое обслуживание перед передачей Украине.
Эти грузовики находились в армии Норвегии и прошли техническое обслуживание перед передачей Украине.
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