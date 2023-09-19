Норвегия отправит Украине 50 гусеничных грузовиков NM199

15:15 19 сентября Киев, Украина





NM199 - это гусеничная техника, способная передвигаться по местности, которая непригодна для колесной техники. Норвегия предоставит Украине приблизительно 50 гусеничных грузовиков NM199 в рамках военной помощи. Эту информацию 19 сентября сообщило норвежское правительство.NM199 - это гусеничная техника, способная передвигаться по местности, которая непригодна для колесной техники.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подчеркнул важность этой поставки: "Это важно для обеспечения доставки грузов в районы, где отсутствуют дороги".

В норвежском правительстве отмечают, что грузовики NM199 будут важным дополнением к колесной технике. Они смогут эффективно перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских вооруженных сил в полевых условиях.



Эти грузовики находились в армии Норвегии и прошли техническое обслуживание перед передачей Украине.