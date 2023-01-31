Норвегия может отправить Украине "Леопарды" уже в конце марта - министр обороны

Норвегия надеется отправить часть своих танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее и, возможно, сделает это уже в конце марта.
Как сообщает Nyematoghelse, об этом заявил министр обороны Бьорн Ариль Грам в комментарии агентству новостей AFP.
Как сообщает Nyematoghelse, об этом заявил министр обороны Бьорн Ариль Грам в комментарии агентству новостей AFP.
Отмечается, что Норвегия одной из первых присоединилась к "танковой коалиции", после того, как канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передачи Украине "Леопардов" и разрешил их поставку другим странам.
В распоряжении норвежской армии есть 36 танков Leopard 2. При этом точное количество танков, которые получит Украина, пока неизвестно.
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