Норвегия может отправить Украине "Леопарды" уже в конце марта - министр обороны

11:37 31 января Киев, Украина





Как сообщает Nyematoghelse, об этом заявил министр обороны Бьорн Ариль Грам в комментарии агентству новостей AFP. Норвегия надеется отправить часть своих танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее и, возможно, сделает это уже в конце марта.Как сообщает Nyematoghelse, об этом заявил министр обороны Бьорн Ариль Грам в комментарии агентству новостей AFP.

Отмечается, что Норвегия одной из первых присоединилась к "танковой коалиции", после того, как канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передачи Украине "Леопардов" и разрешил их поставку другим странам.

"Важно тесно координировать действия с партнерами, чтобы эта помощь принесла реальную пользу Украине. Мы, конечно, надеемся, что это произойдет как можно скорее", - отметил министр.

В распоряжении норвежской армии есть 36 танков Leopard 2. При этом точное количество танков, которые получит Украина, пока неизвестно.