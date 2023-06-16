Норвегия и Дания передадут Украине дополнительную партию боеприпасов

Норвегия и Дания согласовали предоставление Украине дополнительных 9 тысяч артиллерийских снарядов, говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии.
В частности, Норвегия предоставит Украине снарядовые гильзы, а Дания – детонаторы и топливные заряды для снарядов.
Норвегия также дает 7 тысяч снарядов из собственных запасов. Отмечается, они уже отправлены в Украину.
В частности, Норвегия предоставит Украине снарядовые гильзы, а Дания – детонаторы и топливные заряды для снарядов.
Норвегия также дает 7 тысяч снарядов из собственных запасов. Отмечается, они уже отправлены в Украину.
Ранее Норвегия предоставила 20 тысяч артиллерийских снарядов. С учетом сегодняшнего объявления Норвегия в целом обязалась предоставить Украине 27 тысяч снарядов. Кроме того, Норвегия совместно с Данией обязались передать 17 тысяч снарядов.
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