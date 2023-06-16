Норвегия и Дания передадут Украине дополнительную партию боеприпасов

12:16 15 июня Киев, Украина

Норвегия и Дания согласовали предоставление Украине дополнительных 9 тысяч артиллерийских снарядов, говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии.



В частности, Норвегия предоставит Украине снарядовые гильзы, а Дания – детонаторы и топливные заряды для снарядов.



Норвегия также дает 7 тысяч снарядов из собственных запасов. Отмечается, они уже отправлены в Украину.

"Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее", - сказал министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Ранее Норвегия предоставила 20 тысяч артиллерийских снарядов. С учетом сегодняшнего объявления Норвегия в целом обязалась предоставить Украине 27 тысяч снарядов. Кроме того, Норвегия совместно с Данией обязались передать 17 тысяч снарядов.