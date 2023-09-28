Ночью Воздушные силы сбили более 30 ударных дронов - Гуменюк

10:02 28 сентября Киев, Украина





Пресс-секретарь ОК "Юг", Наталья Ночью 28 сентября российские оккупанты провели массированную атаку с использованием ударных беспилотников по Украине.Пресс-секретарь ОК "Юг", Наталья Гуменюк , в ходе национального марафона новостей поделилась информацией о действиях украинских противовоздушных сил, которые сумели сбить более 30 вражеских дронов.

"Массированная атака была отражена с успешными результатами благодаря эффективным действиям наших противовоздушных сил. Подробную информацию о числе уничтоженных дронов предоставит Генштаб и Воздушные силы", - подчеркнула она.

Гуменюк также подчеркнула, что оперативная обстановка на юге Украины остается напряженной из-за постоянных атак и поиска новых тактик со стороны российских оккупантов.



Согласно ее словам, в тот день системы противовоздушной обороны были активированы практически вдоль всего южного направления, охватывая Одесскую область, Николаевскую область и центральные области.