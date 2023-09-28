Ночью Воздушные силы сбили более 30 ударных дронов - Гуменюк

Ночью 28 сентября российские оккупанты провели массированную атаку с использованием ударных беспилотников по Украине.
Пресс-секретарь ОК "Юг", Наталья Гуменюк, в ходе национального марафона новостей поделилась информацией о действиях украинских противовоздушных сил, которые сумели сбить более 30 вражеских дронов.
Пресс-секретарь ОК "Юг", Наталья Гуменюк, в ходе национального марафона новостей поделилась информацией о действиях украинских противовоздушных сил, которые сумели сбить более 30 вражеских дронов.
Гуменюк также подчеркнула, что оперативная обстановка на юге Украины остается напряженной из-за постоянных атак и поиска новых тактик со стороны российских оккупантов.
Согласно ее словам, в тот день системы противовоздушной обороны были активированы практически вдоль всего южного направления, охватывая Одесскую область, Николаевскую область и центральные области.
Согласно ее словам, в тот день системы противовоздушной обороны были активированы практически вдоль всего южного направления, охватывая Одесскую область, Николаевскую область и центральные области.
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