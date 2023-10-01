Ночью российские войска сбросили на территорию Херсонской области 10 авиабомб

Враг не прекращает бить из всех имеющихся орудий по деоккупированной территории Херсонщины. Как сообщает представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников, только за одну ночь на 1 октября на населенные пункты области российскими агрессорами были сброшены 10 авиабомб.
Сообщается, что в селе Станиславе во время обстрелов пострадали четыре человека, еще один человек может находиться под завалами.
После обстрелов на окраине Херсона пропал свет, но энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий атаки.
Толоконников отметил, что за последнюю неделю россияне сбросили на область 166 авиабомб, в Херсоне и области есть значительные разрушения из-за постоянных авиаударов.
Ранее сообщалось, что российские войска ночью ударили по Умани.
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