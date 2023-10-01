Ночью российские войска сбросили на территорию Херсонской области 10 авиабомб

08:45 01 октября Киев, Украина

Враг не прекращает бить из всех имеющихся орудий по деоккупированной территории Херсонщины. Как сообщает представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников, только за одну ночь на 1 октября на населенные пункты области российскими агрессорами были сброшены 10 авиабомб.

Сообщается, что в селе Станиславе во время обстрелов пострадали четыре человека, еще один человек может находиться под завалами.

После обстрелов на окраине Херсона пропал свет, но энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий атаки.

Толоконников отметил, что за последнюю неделю россияне сбросили на область 166 авиабомб, в Херсоне и области есть значительные разрушения из-за постоянных авиаударов.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью ударили по Умани.