Ночью Грады летели в жилые районы Днепропетровщины и Херсонщины

Оккупационные войска России в течение суток 11 апреля обстреляли сразу несколько сел Херсонской и Днепропетровской областей. Они атаковали мирные населенные пункты "Градами".
Однако в Днепропетровщине сейчас войск врага нет. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По словам Вилкула, сейчас линия фронта на юге проходит в Херсонской области. Именно оттуда россияне стреляют "Градами".
«Достреливают в границу Херсонской области и Криворожского района. Сегодня (11 апреля – ред.) были обстрелы в районе сел Трудолюбовка, Кошевое Марьянское, Нововоронцовка и некоторых других», – сказал политик.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этих атак. Он добавил, что ситуация во всем Криворожском районе сейчас стабильная. Только там увеличился поток беженцев, уезжающих на западную Украину.
Однако в Днепропетровщине сейчас войск врага нет. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По словам Вилкула, сейчас линия фронта на юге проходит в Херсонской области. Именно оттуда россияне стреляют "Градами".
«Достреливают в границу Херсонской области и Криворожского района. Сегодня (11 апреля – ред.) были обстрелы в районе сел Трудолюбовка, Кошевое Марьянское, Нововоронцовка и некоторых других», – сказал политик.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этих атак. Он добавил, что ситуация во всем Криворожском районе сейчас стабильная. Только там увеличился поток беженцев, уезжающих на западную Украину.
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