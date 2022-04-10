Ночью Днепр обстреляли 7 раз. Обстрелы продолжаются

12:39 10 апреля Киев, Украина

Днепр и Днепропетровская область в ночь на воскресенье, 10 апреля, подверглись мощным обстрелам со стороны российской армии.

Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.



"Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – сообщил глава ОГА.



Он уточнил, что в Днепре в результате обстрела уничтожен инфраструктурный объект. В месте попадания снарядов вспыхнул пожар, который несколько часов тушили спасатели. Есть один пострадавший.



В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. В итоге разрушено помещение. В результате обстрела возник пожар.



В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.



По данным главы областного совета Днепропетровской области Николая Лукашука, в течение ночи только в Днепр было семь "прилетов".



Он также сообщил некоторые подробности ночного обстрела. Так, в Солонянской общине сбили ракету. Обломки рухнули на крышу строения фермерского хозяйства. Пострадавших нет. А в Синельниковском районе сбили российский беспилотник.