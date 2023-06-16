Ночной удар по Украине: ВС ВСУ уничтожили вражеские дроны и ракеты

В ночь на 9 июня украинские Воздушные силы успешно уничтожили десять вражеских ударных дронов, четыре крылатые ракеты и четыре разведывательных БПЛА.
Эту информацию подтвердило командование ВСУ.
Согласно отчету, зафиксированной в период с 22:00 до 04:00, оккупанты осуществили атаку при помощи иранских ударных дронов Shahed-136/131 и крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 на военные объекты и критическую инфраструктуру Украины.
Военные сообщили, что пуски ударных дронов производились с южного направления, а крылатые ракеты были запущены из района Каспийского моря с помощью четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Эту информацию подтвердило командование ВСУ.
Согласно отчету, зафиксированной в период с 22:00 до 04:00, оккупанты осуществили атаку при помощи иранских ударных дронов Shahed-136/131 и крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 на военные объекты и критическую инфраструктуру Украины.
Военные сообщили, что пуски ударных дронов производились с южного направления, а крылатые ракеты были запущены из района Каспийского моря с помощью четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
В ходе атаки было задействовано до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.
Силы Воздушных командований Восток, Запад и Юг в тесном взаимодействии с системами ПВО и другими компонентами Сил обороны эффективно уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131, а также БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Supercam.
Силы Воздушных командований Восток, Запад и Юг в тесном взаимодействии с системами ПВО и другими компонентами Сил обороны эффективно уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131, а также БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Supercam.
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