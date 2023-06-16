Ночной удар по Украине: Воздушные силы опубликовали подробности

В ночь с 6 на 7 июня 2023 года, в промежуток времени с 00:30 до 04:00, вражеские силы нанесли удар по территории Украины, используя крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.
Информацию об этом предоставило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Атака была проведена традиционным способом - с района Каспийского моря, с использованием шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
С помощью сил и средств противовоздушной обороны Воздушных Сил Украины были уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство из них были направлены в сторону столицы и попали в зону ответственности воздушного командования "Центр".
Информацию об этом предоставило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Атака была проведена традиционным способом - с района Каспийского моря, с использованием шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
С помощью сил и средств противовоздушной обороны Воздушных Сил Украины были уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство из них были направлены в сторону столицы и попали в зону ответственности воздушного командования "Центр".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии