Ночной массовый удар рф: силы ПВО активно работали в течение 5 часов в 6 областях

Ночью россия нанесла массированный удар по территории Украины, силы противовоздушной обороны (ПВО) активно работали в течение пяти часов в шести разных областях.
Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, в ходе брифинга.
Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, в ходе брифинга.
Во время массированной дроновой атаки противник применил тактическую авиацию и выпустил управляемую ракету Х-59 по Кировоградской области. Эту ракету сумели сбить силы ПВО.
За прошедшие сутки силы обороны на юге Украины ликвидировали 32 оккупанта и уничтожили 18 артиллерийских орудий, 2 реактивных системы залпового огня "Град", 2 танка, 1 бронетранспортер БТР-82, 2 ударных беспилотника "Ланцет", 14 единиц бронетехники и 2 лодки.
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