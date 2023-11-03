Ночной массовый удар рф: силы ПВО активно работали в течение 5 часов в 6 областях

15:28 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, в ходе брифинга. Ночью россия нанесла массированный удар по территории Украины, силы противовоздушной обороны (ПВО) активно работали в течение пяти часов в шести разных областях.Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, в ходе брифинга.

"Ночью враг сосредоточил свое внимание на южных регионах. В нашей зоне ответственности системы ПВО работали пять часов, и воздушная тревога звучала в разных областях. Судя по местам сбитых беспилотников, можно говорить о разнонаправленных атаках, которые противник предпринимал", - говорится в сообщении.

Во время массированной дроновой атаки противник применил тактическую авиацию и выпустил управляемую ракету Х-59 по Кировоградской области. Эту ракету сумели сбить силы ПВО.

"Всего было сбито 3 беспилотника в Кировоградской и Николаевской областях, 2 в Одесской области, по одному на Херсонщине, Днепропетровщине и Винницкой области", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

За прошедшие сутки силы обороны на юге Украины ликвидировали 32 оккупанта и уничтожили 18 артиллерийских орудий, 2 реактивных системы залпового огня "Град", 2 танка, 1 бронетранспортер БТР-82, 2 ударных беспилотника "Ланцет", 14 единиц бронетехники и 2 лодки.