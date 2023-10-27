Ночная атака на Украину: все шесть ударных дронов уничтожены

10:12 24 октября Киев, Украина

В ночь с 23 на 24 октября 2023 года оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа "шахед" с южного направления, в частности, из районов Чауды и Крыма.



Информацию о произошедшем распространили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.



Все шесть выпущенных ударных беспилотников были успешно обезврежены силами и средствами противовоздушной обороны, истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в пределах Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областей.