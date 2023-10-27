Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили 5 из 6 дронов

В ночь с 26 на 27 октября, силы обороны Украины уничтожили 5 из 6 атакующих дронов типа Shahed, которые были запущены российскими захватчиками.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Также, российские вооруженные силы выпустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковской области.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что российские вооруженные силы дважды провели атаку с использованием дронов-камикадзе на Николаевскую и Херсонскую области.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что российские вооруженные силы дважды провели атаку с использованием дронов-камикадзе на Николаевскую и Херсонскую области.
По ее словам, враг дважды атаковал южные регионы, направив по три дрона в каждой атаке. Таким образом, общее количество атакующих дронов составило шесть, и пять из них были успешно уничтожены.
Два дрона были уничтожены в Николаевской области, а три - в Херсонской области. Некоторые из дронов привели к возгоранию объекта инфраструктуры, однако быстро были локализованы, и спасатели приступили к работе на месте.
Два дрона были уничтожены в Николаевской области, а три - в Херсонской области. Некоторые из дронов привели к возгоранию объекта инфраструктуры, однако быстро были локализованы, и спасатели приступили к работе на месте.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии