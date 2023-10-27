Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили 5 из 6 дронов

10:08 27 октября Киев, Украина

В ночь с 26 на 27 октября, силы обороны Украины уничтожили 5 из 6 атакующих дронов типа Shahed, которые были запущены российскими захватчиками.



Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"В результате координации усилий сил воздушной обороны и ПВО Сил обороны Украины, было успешно уничтожено пять аппаратов Shahed-136/131 в Херсонской и Николаевской областях",- говорится в сообщении.

Также, российские вооруженные силы выпустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковской области.



Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что российские вооруженные силы дважды провели атаку с использованием дронов-камикадзе на Николаевскую и Херсонскую области.

"Враг снова использовал дроновые атаки, явно исследуя новые тактики", - сказала она.

По ее словам, враг дважды атаковал южные регионы, направив по три дрона в каждой атаке. Таким образом, общее количество атакующих дронов составило шесть, и пять из них были успешно уничтожены.



Два дрона были уничтожены в Николаевской области, а три - в Херсонской области. Некоторые из дронов привели к возгоранию объекта инфраструктуры, однако быстро были локализованы, и спасатели приступили к работе на месте.