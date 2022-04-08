Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата депутатов – нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой признала Голодомор в Украине 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом 6 апреля сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в твиттере.
Об этом 6 апреля сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в твиттере.
В резолюции депутаты, как сообщается, осудили это преступление против украинского народа, массовые репрессии и нарушения прав и свобод человека. Отмечается, что Голодомор был сознательно спровоцирован чудовищным тоталитарным режимом в 1932-1933 годах с целью сломить сопротивление украинского народа насильственной коллективизации и подорвать его национальное самосознание.
Голодомор – геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным посредством искусственно
созданного массового голода для уничтожения украинцев.
Отдельно депутаты приняли резолюцию, осуждающую действия российской армии в украинском городе Буча. В начале апреля оттуда поступили сообщения о массовых расстрелах мирных жителей. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлениях. Москва все обвинения отвергает.
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