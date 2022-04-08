Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа

19:05 06 апреля Киев, Украина





Об этом 6 апреля сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в твиттере. Палата депутатов – нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой признала Голодомор в Украине 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.Об этом 6 апреля сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в твиттере.

"Палата депутатов чешского парламента только единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа", - написал он.

В резолюции депутаты, как сообщается, осудили это преступление против украинского народа, массовые репрессии и нарушения прав и свобод человека. Отмечается, что Голодомор был сознательно спровоцирован чудовищным тоталитарным режимом в 1932-1933 годах с целью сломить сопротивление украинского народа насильственной коллективизации и подорвать его национальное самосознание.

"Чешские парламентарии также выразили решимость способствовать продвижению международных принципов, включая выявление лиц, совершивших эти преступления, что предотвратило бы повторение подобной трагедии где-либо в мире. Сегодняшняя резолюция отдает еще один исторический долг. Особенно в связи с продолжающейся жестокой российской агрессией на территории Украины, – говорится в документе.

Голодомор – геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным посредством искусственно созданного массового голода для уничтожения украинцев.