Никто пока на 100% не знает, чья ракета упала в Польше - Зеленский

14:02 17 ноября Киев, Украина





Об этом гарант заявил во время обращения к участникам Bloomberg New Economy Forum. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до завершения расследования трагедии в Польше, невозможно на 100% сказать, чья ракета упала в польской деревне, 15 ноября во время массированной ракетной атаки Украины россией.Об этом гарант заявил во время обращения к участникам Bloomberg New Economy Forum.

"Я не знаю точно, что случилось в этот раз, на 100%. Мир также не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета. Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украину допустят к расследованию инцидента.

"Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем", - сказал он.

Отдельно президент подчеркнул, что это не в первый раз части российской ракеты падают на территории других стран.