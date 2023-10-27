Никто не обязывает Венгрию находиться в составе ЕС - Боррель

14:45 25 октября Киев, Украина

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что никто не обязывает Венгрию находиться в составе ЕС. Накануне Орбан сравнил Евросоюз с советской оккупацией.

Он сказал об этом в ответ на вопросы журналиста в конце ежегодной Брюссельской конференции Центра европейских реформ "Европа и мир".



Журналист спросил, согласен ли Боррель с такой оценкой, мог ли Брюссель остановить эту оккупацию и как ЕС собирается строить единство внутри союза, когда лидер выступает с подобными заявлениями.



Боррель ответил, что помнит Будапешт в 1956 году с российскими танками на улице. Ему тогда было 9 лет.

"В Венгрии знают многое о том, что такое оккупация. Поэтому он [Орбан] должен знать, о чем говорит. Но, честно говоря, я не вижу сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Брюсселе. Я не видел ни одного танка в Берлине. Я не видел ни одной войны. Во всяком случае, никто не обязывает Венгрию быть членом Европейского Союза. Это свободный выбор", - сказал Жозеп Боррель.

23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией. Он сказал это во время выступления в честь годовщины антисоветской революции в Венгрии в 1956 году. Премьер обвинял Евросоюз в том, что тот стремится лишить Венгрию ее идентичности, навязывая модель либеральной демократии, которая, по его словам, не близка венграм.