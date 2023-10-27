Никто не обязывает Венгрию находиться в составе ЕС - Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что никто не обязывает Венгрию находиться в составе ЕС. Накануне Орбан сравнил Евросоюз с советской оккупацией.
Он сказал об этом в ответ на вопросы журналиста в конце ежегодной Брюссельской конференции Центра европейских реформ "Европа и мир".
Журналист спросил, согласен ли Боррель с такой оценкой, мог ли Брюссель остановить эту оккупацию и как ЕС собирается строить единство внутри союза, когда лидер выступает с подобными заявлениями.
Боррель ответил, что помнит Будапешт в 1956 году с российскими танками на улице. Ему тогда было 9 лет.
Журналист спросил, согласен ли Боррель с такой оценкой, мог ли Брюссель остановить эту оккупацию и как ЕС собирается строить единство внутри союза, когда лидер выступает с подобными заявлениями.
Боррель ответил, что помнит Будапешт в 1956 году с российскими танками на улице. Ему тогда было 9 лет.
23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией. Он сказал это во время выступления в честь годовщины антисоветской революции в Венгрии в 1956 году. Премьер обвинял Евросоюз в том, что тот стремится лишить Венгрию ее идентичности, навязывая модель либеральной демократии, которая, по его словам, не близка венграм.
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