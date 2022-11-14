Министерство иностранных дел прокомментировало заявление кремля, который "не воспринимает предыдущих условий по Украине" и напомнило, что оккупанты не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.
об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко в Facebook.
Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".
об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко в Facebook.
Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".
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