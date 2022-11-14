Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта

12:34 14 ноября Киев, Украина

Министерство иностранных дел прокомментировало заявление кремля, который "не воспринимает предыдущих условий по Украине" и напомнило, что оккупанты не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко в Facebook.

Николенко отреагировал на заявления МИД страны-оккупанта, что "россия не воспринимает предварительных условий по Украине, в частности требования вывести войска".
 
"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно",- отметил Николенко.