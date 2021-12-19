Николай Тищенко: «Говорить грязь о Ермаке – это госизмена»

Недавнее расследование о задержании вагнеровцев в ходе спецоперации в Беларуси накануне выборов Президента вызвало бурю обсуждений на одном из политических шоу телеканала «Прямой». В ходе обсуждения ведущая спросила нардепа Николая Тищенко, не считает ли он после этого Андрея Ермака государственной изменой. На это Тищенко ответил, что знает Ермака 30 лет.

Нардеп заявил, что, по его мнению, Ермак на 300% украинец и патриот, его мысли чисты, поэтому лить грязь на главу Офиса Президента – вот настоящая госизмена.

Также Тищенко заявил, что доверять нужно профессиональной информации и поскольку следственная комиссия ВР выявила отсутствие каких-либо приказов, значит, Ермак не совершал преступлений.

Верховная Рада создала по этому поводу ВСК, которая не нашла подтверждающих преступных действий Ермака. Это государственная позиция и ее следует придерживаться, по мнению нардепа. Также он добавил, что все остальные догадки – это детективные романы и сплетни, похожие на политические игры.

Николай Тищенко уверен, что не было никакой спецоперации по задержанию вагнеровцев, поскольку это не подтверждено документально. Очень странным является то, что даже если это и была спецоперация и, если она была такой секретной, то почему все знают об этом в мельчайших подробностях. Это провокация со стороны РФ.

«Я считаю, что мы не можем вмешиваться в действия другого государства. В государстве Беларусь были задержаны люди, подпадающие под статус боевиков группировки Вагнера. Но это даже не доказано», – заявил Тищенко.

Напомним, что два дня назад Bellingcat совместно с российским The insider опубликовали расследование, где утверждалось, что задержание так называемых «вагнеровцев» в Беларуси летом 2020 года было украинской спецоперацией по задержанию российских боевиков. Президент Украины Зеленский знал об этой операции и дал добро, а Андрей Ермак просил отложить ее осуществление до вступления в силу соглашения о перемирии через неделю. При этом Bellingcat не смогли предоставить подтверждения разговоров Зеленского и Ермака.