Николай Маломуж озвучил задачу №1 для русских в Украине

Российские оккупанты сейчас стремятся захватить Мариуполь.
После чего перебросить силы оттуда на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы наступать дальше, в том числе, на юг.
Такое мнение озвучил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.
По его словам, сейчас враг концентрирует основные силы, проводит предварительные разведывательные атаки и разведки боем.
Такое мнение озвучил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.
По его словам, сейчас враг концентрирует основные силы, проводит предварительные разведывательные атаки и разведки боем.
"Задача №1" для Путина сейчас - это Мариуполь, поскольку это символ стойкости украинских воинов, отмечает Маломуж.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу соврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Мариуполя.
Защитники города тотчас же отреагировали на этот доклад данными об уничтожении техники оккупантов.
В то же время Путин приказал своему министру отменить штурм "Азовстали", поскольку он "нецелесообразен". Однако позже стало известно, что в городе прямо в тот момент происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали".
В то же время Путин приказал своему министру отменить штурм "Азовстали", поскольку он "нецелесообразен". Однако позже стало известно, что в городе прямо в тот момент происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали".
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