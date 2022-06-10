Николаев готов к атаке россиян
09:56 10 июня Киев, Украина
Николаев готов к атаке , однако признаков что атака произойдет в ближайшее время нет.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич .
"Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии. Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей - и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием - поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен" - мер Николаева Александр Сенкевич .
По словам мэра, ВСУ готовы встречать российский десант и просто с неба, и с моря.
Сенкевич уверен, что изменения на фронте наступят, когда дойдет оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО.
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