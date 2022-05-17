Никакой "совковости": Таран ознакомился с ходом подготовки к параду

Глава Минобороны Украины Андрей Таран, во время посещения репетиции парада войск по случаю Независимости, выразил удовлетворение выучкой военнослужащих, "шлифующих" новый строевой шаг.
Об этом сообщает Минобороны.
Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил удовлетворение строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.
Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил удовлетворение строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.
Кроме этого, он анонсировал, что в военном параде примут участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.
Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.
По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком Участник парада.
Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.
По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком Участник парада.
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