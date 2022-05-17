Никакой "совковости": Таран ознакомился с ходом подготовки к параду

18:07 12 августа Киев, Украина

Глава Минобороны Украины Андрей Таран, во время посещения репетиции парада войск по случаю Независимости, выразил удовлетворение выучкой военнослужащих, "шлифующих" новый строевой шаг. 
 
Об этом сообщает Минобороны.

Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил удовлетворение строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.
"Очень символично, что в этом году в 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, данного празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", – отметил Таран.
Кроме этого, он анонсировал, что в военном параде примут участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.

Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.

По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком Участник парада.