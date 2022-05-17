Никакой "совковости": Таран ознакомился с ходом подготовки к параду

18:07 12 августа Киев, Украина

Глава Минобороны Украины Андрей Таран , во время посещения репетиции парада войск по случаю Независимости, выразил удовлетворение выучкой военнослужащих, "шлифующих" новый строевой шаг.

Об этом сообщает Минобороны.



Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил удовлетворение строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.

"Очень символично, что в этом году в 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, данного празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", – отметил Таран.

Кроме этого, он анонсировал, что в военном параде примут участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.



Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.



По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком Участник парада.