Никакой дипломатии, россиян нужно просто выбить с территории Украины - Глава Минобороны Эстонии

18:22 25 мая Киев, Украина

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что россиян нужно просто выбить из территории Украины, а не искать дипломатического пути прекращения войны.

"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. Конечно, управляемая путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения", - сказал Лаанет.

По его словам, у российских войск оружия может быть достаточно, но вопрос о том, в каком оно состоянии.



Кроме того, позиция западных стран по вопросу помощи Украине существенно изменилась, отметил министр обороны.