Никакой дипломатии, россиян нужно просто выбить с территории Украины - Глава Минобороны Эстонии
18:22 25 мая Киев, Украина
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что россиян
нужно просто выбить из территории Украины, а не искать дипломатического пути прекращения войны.
"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. Конечно, управляемая путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения", - сказал Лаанет.
По его словам, у российских войск оружия может быть достаточно, но вопрос о том, в каком оно состоянии.
Кроме того, позиция западных стран по вопросу помощи Украине существенно изменилась, отметил министр обороны.
"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. россиян нужно просто выбить с территории Украины", – заявил Лаанет.
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