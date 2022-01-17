«Никаких ограничений не вводилось». Как Россия перекрыла Керченский пролив

13:36 01 Май Киев, Украина

В ответ на требование ЕС обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе, Российские власти стали отрицать сам факт введения ограничения для прохода торгового и гражданского флота через Керченский пролив. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота в пятницу, 30 апреля.

"Ограничений никаких для коммерческих судов нет, торгового и гражданского флота. Никаких ограничений не вводилось. Россия полностью придерживается всех международных норм", – сказал представитель ведомства.

Накануне Европейский парламент призвал Евросоюз обеспечить мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Соответствующая рекомендация нашла отражение в резолюции по РФ, принятой депутатами по итогам пленарной сессии Европарламента.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия на полгода приостанавливает право иностранных кораблей на движение в трех районах Черного моря.

Ранее стало известно, что Россия перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран, в том числе судов ВМС и морской охраны Украины.

В свою очередь МИД Украины выразил решительный протест по данному поводу. Действия РФ осудили США, ЕС и НАТО.