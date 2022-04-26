Нидерланды с 27 апреля приостанавливают выдачу виз россиянам

В ответ на высылку дипломатов из рф Консульство Нидерландов в России с 27 апреля приостанавливает выдачу краткосрочных виз россиянам.
Об этом сообщают представителей посольства Нидерландов в россии.
В консульстве отмечают, что исключения будут сделаны для запросов на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство (MVV), а также для запросов, которые в рамках двусторонних соглашений считаются приоритетными.
Напомним, МИД рф 19 апреля объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника Генконсульства в Петербурге. Им было предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.
Напомним, МИД рф 19 апреля объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника Генконсульства в Петербурге. Им было предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии