Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

14:16 07 июля Киев, Украина

Палата представителей, нижняя палата парламента Нидерландов, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений", - написал он.
Президент заявил, что благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку Украины в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения рф рассмотрение вопроса о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа активизировалось в ряде стран. Парламенты Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Хорватии признали Голодомор геноцидом украинского народа.