Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей, нижняя палата парламента Нидерландов, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
Президент заявил, что благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку Украины в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.
Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 в нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения рф рассмотрение вопроса о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа активизировалось в ряде стран. Парламенты Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Хорватии признали Голодомор геноцидом украинского народа.
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