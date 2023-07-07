Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

14:16 07 июля Киев, Украина





Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский. Палата представителей, нижняя палата парламента Нидерландов, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений", - написал он.

Президент заявил, что благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку Украины в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.

Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 в нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения рф рассмотрение вопроса о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа активизировалось в ряде стран. Парламенты Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Хорватии признали Голодомор геноцидом украинского народа.