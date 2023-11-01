В Нидерландах приговорили к тюрьме российского предпринимателя за обход санкций

17:48 31 октября Киев, Украина

В Нидерландах российского предпринимателя Дмитриея К. приговорили к полтора годам тюремного заключения и наложили штраф в размере 200 тысяч евро за поставки микросхем в россию, в обход санкций, как сообщает нидерландский информационный канал NOS.



Инцидент с предпринимателем произошел в селе Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд, когда служба финансовых расследований Нидерландов начала расследовать подозрительные финансовые операции на его счетах.



В ходе расследования стало известно, что в течение семи месяцев предприниматель отправлял микросхемы в россию, нарушая санкции, установленные Европейским Союзом. Он пытался обойти санкции, используя фиктивные компании на Мальдивах, которые служили для импорта электроники в российские оборонные и военные структуры.



/>Суд в Нидерландах пришел к выводу, что предприниматель намеренно действовал с нарушением санкций ЕС и тем самым причинил значительный ущерб механизму санкций, направленному на ограничение поставок критически важных технологий в россию для ее оборонной промышленности.