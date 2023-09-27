Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в 2024 году

10:47 27 сентября Киев, Украина

По информации главы Минобороны Нидерландов, Кайсы Оллонгрен, планируется, что первые истребители будут переданы Украине уже в 2024 году.



Оллонгрен рассказала об этом в интервью MSNBC.



/>Нидерланды переходят на использование истребителей F-35 и, следовательно, могут предоставить Украине F-16. По ее словам, аналогичная ситуация и в Норвегии и Дании.



Сроки передачи истребителей F-16, как отмечают некоторые чиновники, будут зависеть от времени, необходимого для обучения украинских летчиков. Оллонгрен оценивает, что обучение займет от шести до восьми месяцев, что существенно короче сроков, затрачиваемых Нидерландами на обучение своих летчиков.



Глава Минобороны также сообщила о создании в Румынии учебного центра, который планируют запустить в ближайшее время.



Оллонгрен подчеркнула, что это решение отправить истребители Украине является важным сигналом, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и москве и кремлю.