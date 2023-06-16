Нидерланды отказались продавать истребители F-16 - СМИ

07:53 21 мая Киев, Украина

Нидерланды – один из членов коалиции истребителей для Украины и один из активных ее участников. Как стало известно из сообщения нидерландского онлайн-сервиса для анализа в сфере обороны Oryx, правительство Нидерландов расторгло соглашение о продаже своих истребителей F-16 частной компании Draken International.

"Нидерланды расторгли оставшиеся соглашения по продаже F-16 компании Draken International. Легко догадаться, где они на самом деле окажутся", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, компания Draken International вроде бы должна была получить 40 истребителей F-16. Первые 12 истребителей Нидерландами уже были проданы в 2022 году.

Минобороны Нидерландов сообщало, что 28 истребителей должны быть выведены из строя до мая 2024 года.

Ранее стало известно, что Британия и Нидерланды создадут коалицию истребителей для Украины. Лондон и Амстердам договорились поддерживать Украину всем – от обучения пилотов до закупки самолетов F16.

В свою очередь, США поддержали совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.