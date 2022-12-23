Нидерланды направят Украине финансовую помощь

14:08 23 декабря Киев, Украина

Для борьбы с российской агрессией Нидерланды выделят Украине 2,5 миллиарда евро финансовой помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", – написал Зеленский в своем Телеграм.



В свою очередь Марк Рютте заверил, что Нидерланды будут помогать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сферах, пока россия продолжает свою агрессию.



По его словам, эти 2,5 миллиарда евро пойдут на военную и гуманитарную помощь, на ремонт инфраструктуры и для финансирования работы специалистов по расследованию военных преступлений.