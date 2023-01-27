Нидерланды направили в Украину партию энергооборудования

За последние две недели Нидерланды отправили в Украину 12 грузов общим весом 103,6 тонн, сообщает Минэнерго в пятницу, 27 января.
Указано, что соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают терпеть повреждения вследствие прицельных российских атак.
Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной – трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.
Указано, что соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают терпеть повреждения вследствие прицельных российских атак.
Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной – трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.
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