Нидерланды направили в Украину партию энергооборудования

12:24 27 января Киев, Украина

За последние две недели Нидерланды отправили в Украину 12 грузов общим весом 103,6 тонн, сообщает Минэнерго в пятницу, 27 января.

Указано, что соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают терпеть повреждения вследствие прицельных российских атак.

Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной – трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.
 